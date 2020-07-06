6 Temmuz 2020 Pazartesi

Her Yerde Kral


Cristiano Ronaldo, üç farklı ligde bir sezon içerisinde 25 gol atan ilk futbolcu oldu.
Keçi

İngiltere Bayrağı
Premier League
İspanya bayrağı
La Liga
İtalya bayrağı
Serie A
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