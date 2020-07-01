1 Temmuz 2020 Çarşamba

Arda'nın Kulüp Kariyeri


Arda Turan'ın kulüp kariyeri
Aslan yüzü
Galatasaray: 191 maç - 44 gol - 76 asist
Roket
Atletico Madrid: 178 maç - 22 gol - 32 asist
Taç
Barcelona: 55 maç - 15 gol - 11 asist
Bıkkın yüz ifadesi
Başakşehir: 39 maç - 2 gol - 4 asist
Yumurtadan çıkan civciv
Manisaspor: 15 maç - 2 gol - 2 asist
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