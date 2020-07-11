11 Temmuz 2020 Cumartesi

Fernandes'ten Ronaldo'ya


Manuel Fernandes: "Ronaldo çok yetenekli ve süper profesyonel ama oynadığım en yetenekli futbolcu olduğunu söyleyemem. David Villa, David Silva, Deco ve Figo'ya haksızlık etmiş olurum."
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