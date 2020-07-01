1 Temmuz 2020 Çarşamba

Kırılmadık Rekor Bırakmadı


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R O B E R T L E W A N D O W S K I
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(48) Avrupa'nın en golcü oyuncusu
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(33) 5 büyük ligde en golcü isim
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(37) 5 büyük ligde en çok gol katkısı
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(12) Şampiyonlar Ligi'nin gol kralı
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(33) Bundesliga'da Alman olmayan en golcü
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