“Zordu ama zoru başardık. Çünkü biz Galatasarayız. Hedefimiz ilk günden beri belli. Şampiyon olmak. Bunu da taraftarımızın önünde sahaya yansıttık. Bunu göstermek bizim için ayrı bir mutluluktu. Şampiyon olmak için, kupaya koşmak için emin adımlarla ilerliyoruz.” şeklinde konuştu.
Taraftarın coşkusundan takım olarak pozitif etkilendiklerini vurgulayan Kazımcan Karataş, “Bundan sonrası için taraftarımızı içeride, dışarıda her zaman bizi desteklesinler. Onların coşkusunu sahaya yansıtıyoruz. Onların isteğini ve arzusunu hissediyoruz. Kısa bir süre kaldı. Umarım şampiyon oluruz ve kupamızı alırız.” i
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