Okan Hocadan Açıklama

Maçın başından sonuna kadar oyun bizdeydi. 10 kişi kaldıktan sonra da oyuna hükmettik. Bu iyi yanımız. Konsantreydik ve iyi savunma yaptık. Son haftaların formda takımı İstanbulspor’a karşı çok net pozisyon vermeden maçı bitirdik.
51 kez rakip ceza sahasına girmişiz. 4’ü isabetli 22 şut atmışız. Yani burada kendi kalitemizin altında işler yaptık. Orada daha iyisini yapmalıydık. Zaman zaman iyi çıktığımız üç-dört pasta rakip kaleye çok çabuk şekilde, rahat bir şekilde gittik. Ceza sahası çevresi içi daha kaliteli işler yapabilirdik. Burada kendi oyuncu kalitemizin altında kaldık. Maçı daha erken bir şekilde bitirebilirdik. Tabii bu biraz da baskıdan oluyor. Sonuçta şampiyonluk yolu ve son maçlara girdik. Bir baskı oluşuyor. Genel olarak tabii ki istediğimiz gibi bitirdik. Özellikle on kişi kaldıktan sonra oyuncu değişikliklerimiz çok etkili oldu. Kaan ve Barış’ın girmesi, devamında Berkan'ın girmesi… Oyunu önde oynamamıza ve önde sürekli baskı yapmamıza yol açtı. On kişi kalsak da burada yine önemli olan topun çok fazla rakipte kalmamasıydı. Net pozisyonlar bulduk. Attığımız gol vardı, girdiğimiz pozisyonları vardı. Genel olarak bizim için iyi bir oyun oldu. Ben İstanbulspor’u ve Fatih Hoca’yı kutluyorum. Ligde iyi işler yapıyorlar. Tehlikeli de bir takım. Her an kalenize etkili bir şekilde gelebilecek bir takım. Çok önemli puanları kazandılar. Onlara başarılar diliyorum.
NELSSON
Nelsson geçen maç da çok iyi oynamıştı. Savunma hattımız gerçekten iyi. Nelsson kafasına aldığı darbe öncesinde de oyunun içersindeydi. Kafa toplarını aldı. Daha sonrasında da aynı oyunu devam ettirdi. 2. gol öncesi yaptığı müdahale çok kritikti. Belki 1-1e gelebilecek bir karşılaşmayı kurtardı. Topla iki sıfıra getirdi. Aslında hepimiz onun için orada alkışla bravo dedik; ama taraftar da maçtan sonra tribine ilk onu çağırdı. Taraftar da onun hakkını verdi.
“OYUNCULARIMDAN MEMNUNUM”
Sergio çok önemli bir oyuncu. Bugün maç içerisinde üç tane çok önemli şut attı. Oyunun 1-0 olmasının devamında Midtsjö’nün dinamizminden yararlanmak istedim. Hem savunmada hem ucunda öyle taktiksel bir değişiklik yaptık. Sergio ilk yarıda top kayıpları yaptı ama hücumda da etkili şutlar attı. Onun hücumdaki yönünden faydalanmaya çalışıyoruz. Sergio da en iyisini yapmaya çalıştık. Sadece taktiksel olarak oyun içersinde bir değişiklik hamlesi yaptık.
"CUMARTESİ HAZIR OLACAĞIZ"
Maç maç gideceğiz. Biz maçımız oynadık. En yakın rakibimizin maçını oynamasını bekleyeceğiz. Onun devamında cumartesi günü kendi sahamızda Sivasspor karşılaşması var. Daha sonra Ankaragücü ve Fenerbahçe maçıyla bitiriyoruz. Hedefimiz bütün maçları kazanmak. Kazanarak bitirmek. Nerede olursa olsun en kısa zamanda bu şampiyonluğa ulaşmaya çalışacağız. Hepsini kazanarak bitirmek istiyoruz. Bizim için kazanmak önemli. Cumartesi günü taraftarımıza birlikte stadımızda olacağız. Onların yaratacağı atmosferle birlikte takımız için şampiyonluk yolunda çok önemli karşılaşma olacak. Şu anda tek düşündüğümüz cumartesi günkü maç. Yeniden toparlanacağız. Cumartesi gününe hazır olacağız.
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