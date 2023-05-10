10 Mayıs 2023 Çarşamba

Norveç Aslanı


 Oyuna girdikten sonra çok faydalı oldu. Midtsjo sakatlık yaşamasa bu sezon daha çok katkı vermis olurdu. Rakip sahadaki presleri ve boş alana driplingleri harikaydı.

Ortayı Yapan zaman:
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