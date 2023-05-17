İki Hafta Sonra Şampiyonuz

Üç maç kazandığımız zaman şampiyon olacağız. Bu parolayla hafta boyunca çalıştık, bu inançla sahaya çıktık. Aile yemeğimiz vardı hep birlikte orada şampiyonluğa yürüdüğümüzü herkese göstermek istedik. Gerçekten inanılmaz bir sezon geçiyor hepimiz için taraftarımız harika. Buraya geldiler bizi her zaman olduğu gibi çok güzel desteklediler. 90 dakika boyunca hiç susmadılar. Birlikte şampiyonluğa gidiyoruz. Kaldı iki maç. İnşallah iki maç sonra kupayı taraftarımızla birlikte kaldıracağız.
Bizim soyunma odamıza başkanımız, yöneticilerimiz, çalışanlarımız giriyor. Bizim bir aile ortamımız var. Herkes bir arada olduğunda galibiyetlerden sonra ekstra motive olup eğleniyoruz. Bugün içeride de onun kutlaması vardı. Başkanımız geldi onunla da kutladık. İki hafta kaldı. 2 hafta sonra inşallah şampiyon Galatasaray olacak.
Icardi ile güzel bir uyumumuz var. Ona gol attırmaya çalışıyorum. İstiyorum, çok istiyorum. O da bana çok fazla gol attırmak istiyor. İkimizin uyumu saha içinde çok güzel oluyor. Bazen rakiplerimiz de bunun farkına varıyor. O golden sonra da beni sırtına aldı. Kimse tek başına takımı götürüyorum demiyor. Hepimiz birlikte şampiyonluğa yürüyoruz. Oynayan, oynamayan herkes destek oluyor. Sahaya girerken oynamayan arkadaşlarımızdan çok fazla destek alıyoruz. Kadroya giremeyen tribünde oturan arkadaşlarımız da bizi destekliyor. Bizi rakiplerimizden farklı kılan bu aile ortamımız. 2 hafta sonra şampiyon Galatasaray olacak.”
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