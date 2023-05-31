31 Mayıs 2023 Çarşamba

Kuzeyin Kralı Nelsson


 Bütün bir yıl boyunca çalıştık, çabaladık. Sonunda amacımıza ulaştık, çok mutluyuz. Şampiyon olduğumuz için çok mutluyum. Bana göre sezonun en unutulmaz maçı Fenerbahçe maçı oldu.”

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