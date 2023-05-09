Okan Hocadan Açıklamalar

“İlk yarı daha çok pozisyona girdik. Rakip kaledeydik. Rakibimiz iyi savunma yaptı. Özellikle uzun ve savunma arkası toplarla pozisyon bulmaya çalıştı. Çok net pozisyon vermesek de rakibimizin başarılı denemeleri oldu. İyi bir organizasyonları vardı. Bugünkü direncimiz, isteğimiz ve konsantrasyonumuz çok yüksekti. Başlayan, sonradan giren ve bitiren herkes yüzde 100 konsantrasyonla oynadı. Maçı 1-0 kazandık. Çok önemli bir galibiyet. Bizim için çok kritik bir maçtı.”
“Seyircimizle birlikte geçen haftanın tam tersi şeyler yaptık. İsteğimiz, arzumuz, tüm oyuncularımızın maça yüzde 100’ünü vermesi… Belki oyun içerisinde doğru geçişler yapsak skor daha farklı olabilirdi. Oyuncularıma isteklerinden ötürü teşekkür ediyorum. Bugün bizi destekleyen taraftarımıza teşekkür ediyorum. Çok az kaldı. Buna inanıyoruz. Şampiyonluk yolunda bu maç çok önemli bir adımdı. Arka arkaya kazandığımızda otomatikman şampiyon oluyoruz. Şu andaki ilk hedefimiz bu. İnşallah buna en kısa zamanda ulaşırız.”
“KAZIMCAN TAKIMIN İYİLERİNDENDİ”
“Genel olarak olumlu işler yaptı. Maçın başında heyecan ve istekle alakalı top kayıpları oldu. Geri kalan bölümde doğru tercihler yaptı. Savunmada doğru işler yaptı. Top ondayken acele etmedi. Kritik yerlerden çıktı. Paslar verdi. Oyunun savunma ve hücum yönünü doğru şekilde oynadı. Takımın iyilerinden birinin Kazımcan olduğunu görüyoruz. İnşallah uzun vadede Galatasaray için o bölgede çok iyi bir çözüm olur.”
“CAMİADAKİ BİRLİK BAŞARIYI GETİRİYOR”
“Geçen hafta taraftarımıza açık antrenman yaptı. Orada açıkça söyledik. 5’te 5 yapmak istiyoruz dedik. Şu an birinci maçı oynadık. Hedefimiz ikinci maçı yapmak. Tüm maçlarımızı kazanarak finale gitmek istiyoruz. Bugünkü istek, arzu ve konsantrasyon devam ederse onlara verdiğimiz sözü tutarız. İyi bir kadromuz var. Başkanımız, yönetimimiz bizim için çok önemli. Erden Bey, burada hep bizimle beraber. İşini, gücünü bırakıp bizimle zaman zaman birlikte oluyor. Başkanımızın manevi desteğini her zaman söyleyeceğim. Yeri geldi mi arıyor, yeri geldi mi Florya’ya geliyor. Hep bizimle beraber. Camia içerisindeki birliktelik bir şekilde başarıyı getiriyor. Buradaki asıl lokomotif elbette Galatasaray Futbol Takımı.
“Sezon başından beri hedefimiz, transfer yapmadan önce şampiyon olmak demiştik. Bugün bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz. Daha hiçbir şey bitmedi. Aynı ciddiyet ve konsantrasyonla devam etmemiz gerekiyor. Önümüzde çok önemli karşılaşmalar var. İyi takımlarla oynayacağız. Burada bir avantajımız var. Bu avantajımızı en iyi şekilde kullanmak istiyoruz. Mayıslar bizim demiştim. Taraftarımıza tekrar aynı şeyi söyleyeceğim. Mayıslar bizim. İnşallah en kısa zamanda şampiyonluğa onlarla birlikte ulaşacağız.”
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