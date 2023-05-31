"Benim için çok özel bir yıldı. Buraya geldiğimde süre alıp goller atmak istiyordum. Hem hocamız hem Erden Bey çok yardımcı oldu. Bana gösterdikleri güvenle, benimle ilgilenmelerinden dolayı çok teşekkür ederim hepsine. Benim için harika bir sezon oldu."
"GALATASARAY'DA ÇOK MUTLUYUM"
"Önümüzde bir maç daha var. Ona odaklanmamız gerekiyor. Bir derbi bu. Önce kazanmamız gerekiyor. Sonra tatile gideceğim. Tatilden sonra göreceğiz. Şu anda başka bir kulüple kontratım var. Bununla ilgili görüşülmesi gerekiyor. Burada çok mutluyum. Taraftarları çok seviyorum. Kulübü çok seviyorum. Burada birçok insan bana çok iyi yardımcı oluyor. Mutluyum ancak konuşulması gereken çok şey var."
Taraftara çok müteşekkirim. Bana çok destek verdiler. Her zaman bana saha içinde ve saha dışında sevgiyle yaklaştılar. 85 milyonun önünde şampiyon olmamız beni çok mutlu etti. Onları mutlu edebildiysem ben de çok mutluyum. Umarım onlar da bunun keyfini çıkarıyordur. Şampiyonluğu birlikte kutlayalım.
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