22 Mayıs 2023 Pazartesi

Pep'den Yeni Bir Rekor


 Guardiola, 3 farklı ülkede 3 sene üst üste şampiyon oldu.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 20/21 - 21/22 - 22/23 🇩🇪 13/14 - 14/15 - 15/16 🇪🇸 08/09 - 09/10 - 10/11
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