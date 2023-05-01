1 Mayıs 2023 Pazartesi

Oliveira'dan Açıklama


 Hataları görmek kolay. Ben de bugün hata yaptım. Bunun sonucunda bir gol yedik. Birkaç yıl daha bu kulüpte olacağım. Dikkat edeceğim ve bu konuda kendimi geliştirmeye çalışacağım. Takımımdan ve taraftarlarımdan özür dilerim.

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