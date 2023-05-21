21 Mayıs 2023 Pazar

Atom Karınca


 Opta'nın bu alanda detaylı veriye sahip olduğu 2014/15'ten bu yana bir sezonda maç başına en fazla sahipsiz top kazanan Galatasaray oyuncusu Lucas Torreira (218 sahipsiz top, 29 maç)

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