5 Mayıs 2023 Cuma

Mertens & Napoli


 10 sene Napoli’de oyna,400’e yakın maça çık, 150’ye yakın gol at, 50’ye yakın asist yap ama şampiyon olama ve Napoli senin ayrıldığın sene şampiyon olsun. Futbolda vardır böyle hikayeler.. Fatih Terim’in hikayesi gibi..

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