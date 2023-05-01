1 Mayıs 2023 Pazartesi

Yola Devam Edeceğiz


 Çok iyi başladık aslında bu akşama da. Bazı fırsatlar yakaladık, bunlardan bir tanesini gole de çevirdik. İkinci yarı bazı hatalarımız oldu. Hedefimiz şu an için aynı, bu yolda devam edeceğiz.”

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