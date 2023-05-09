İcardi'den Açıklama

Önemli bir maçtı, kazanmak zorundaydık. Kazanmayı kafamıza koymuştuk. Maça istekli bir şekilde başladık, iyi bir oyun ortaya koyduk. Penaltı kazandığımız zaman da onu gole çevirmem gerekiyordu ben de üzerime düşeni yaptım. Aslında daha çok zaman var, rahatlamak yok. Ritmimizi devam ettirmemiz, kazanmaya devam etmemiz gerekiyor. Yıl boyunca ne yaptıysak, iyi çalışmamızla kendimizi odaklayarak aynı şeyleri yapmaya devam etmemiz ve kazanmamız gerekecek.”
Kusursuz bir savunma performansı izledik - Kusursuz bir savunma performansı izledik. Galatasaray'ın savunması sezonun genelinde en iyisiydi de, son haftalarda bazı bireysel performanslar düşmeye ...
10 saat önce
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