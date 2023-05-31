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Kaptanın 6. Şampiyonluğu
Çok teşekkürler. Geçen sene çok zorlu bir sezon geçirdik. Dursun Başkan ve Erden Timur’un gelmesiyle farklı bir yola girdik. Şampiyonluğu hak ettik. Taraftarın inanılmaz payı vardı bunda. Hocalarımıza, Florya çalışanlarına, stat çalışanlarına, takım arkadaşlarıma ve ailelerimize tebriklerimi gönderiyorum. Hepimiz çok mutluyuz. 6. şampiyonluğumu yaşıyorum. 12. yılım, 6 kere şampiyonluk kazandım. Toplamda 15 kupa. Aileme çok teşekkür etmek istiyorum. Çok mutluyuz şu anda.”
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