21 Mayıs 2023 Pazar

Mükemmelim


 Mükemmelim. Daha iyi olduğumu söyleyebilirim. Önümüzdeki maç daha iyi olacağım. Bir maçımız kaldı. Çok önemli bir maç. Kazanmalıyız tabii ki. Kazanmaya gideceğiz oraya. Üç puan bizim için çok önemli.”

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