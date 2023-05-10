10 Mayıs 2023 Çarşamba

Bu Adam Çok Başka Bir Mevzu


 Mauro Icardi, bütün derbi maçlarında gol attı.

- Fenerbahçe: 1 gol 1 asist - Beşiktaş: 2 gol - Başakşehir: 1 gol 2 asist - Trabzonspor: 1 gol 1 asist. - Beşiktaş: 1 gol - Başakşehir: 1 gol
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