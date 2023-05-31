Dursun Özbek'ten Şampiyonluk Açıklaması

Bu şampiyonluk Galatasaray’a çok yakıştı. Bütün Galatasaraylılara kutlu olsun. Cumhuriyetin 100. yılı. Türkiye’nin Başkenti Ankara’dayız. Cumhuriyetin doğduğu yer. Emeği geçen herkese, özellikle taraftarıma, teknik kadroma, oyuncularıma, yöneticilerime, üyelerimize teşekkür ediyorum. Bize büyük destek verdiler. Şampiyonlukta onların payı büyük. Birinci günden son güne kadar her şeye karşı ilmek ilmek dokuduk."
"Camiama 23. şampiyonluk hayırlı olsun diyorum. Arkası da gelecek. Önce hedef Avrupa. Sonra tekrar ligimiz başlayacak. Galatasaray’a en üst seviyede hizmet etmek için ben ve arkadaşlarım elimizden geleni yapıyoruz. Bu işe baş koyduk. Allah mahcup etmedi. Emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum. Yaşasın Galatasaray!"
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