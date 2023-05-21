skip to main |
skip to sidebar
Benim Görevim Gol Atmak
Her maça çok iyi bir şekilde hazırlandık. Kazandığımız için çok memnunuz. Çok az kaldı artık şampiyon olmak üzereyiz. Kendi taraftarımızla birlikte olmaktan çok keyif aldık. Kazanacağımızı da biliyorduk zaten. Takım olarak çok iyi oynadık. Benim zaten görevim gol atmaktır. Galibiyetten dolayı çok mutluyuz. Taraftarımıza söylenecek çok şey var. İnsanlar beni çok sevgiyle karşıladı. İnanılmazlar, çok etkileyiciler. Aslında kelimeler kifayetsiz kalıyor. 50 bin kişi maç boyunca sürekli yanımızda. İsimlerimizi tek tek söyleyip her aksiyonun arkasında bize destek oluyorlar. Bu bizim performansımızı etkiliyor, oyuncu olarak biz çok mutlu oluyoruz. Onlara çok teşekkür ettiğimizi söylemek isterim. Bu yıl benim için çok özel
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder