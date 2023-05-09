skip to main |
skip to sidebar
Takım Değil Aileyiz
Çok zor bir maç olacağını biliyorduk. Çok iyi çalıştık. Hocamız çok iyi hazırladı. Müthiş bir taraftar desteği vardı. Kulaklarımız duymuyordu. İlk yarıda da koparabilirdik maçı ama sonuçta galip geldik. Şampiyonluğa bir adım daha yaklaştık. Önümüzdeki maçları da galibiyetle bitirerek Allah’ın izniyle şampiyonluğa ulaşacağız. İnanılmaz heyecanlıyız. Allah nasip ederse ilk senemde ilk şampiyonluk olacak. Bizi takım değil , aile olarak nitelendiriyorum. Aile olduğun zaman her zaman mutlu sona ulaşıyorsun.”
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder