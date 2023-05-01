Okan Hocadan Açıklamalar

Maç istediğimiz gibi başladı. Topun bizde olduğu, rakip fazla agresif olmadı ve topun arkasına geçti. Bloklar arası rakip kaleye rahat gittiğimiz ve 1-0’lık sonuca ulaştığımız bölümdü. Bunun devamında Cenk’in kafası var. Kornerden yediğimiz gol sonrasında oyunumuz geriye gitti. İlk yarının sonuna kadar bize yakışan, her zaman oynadığımız oyunu sergileyemedik. Çok net pozisyonlar vermedik.”
“BİREYSEL PERFORMANSLAR YUKARI ÇIKMALIYDI”
“İkinci yarıda bu zamana kadar sergilediğimiz oyunu ortaya koymak, önde yapacağımız baskıyı konuştuk. Bireysel olarak performansların yukarı çıkması gerekiyordu. Devre arasında ikinci yarıya başlarken oyunculardan bunu bekliyorsunuz. İkinci yarının ilk 5 dakikası istediğimiz gibi başladı ama sonra rakibe üç-dört tane şans verdik. Berkan ve Midtsjö hamlesi yapacaktık. O anda bireysel bir hata yaptık. Top kaybı sonrası gol yedik. Ofansif hamlelerimiz oldu. Buradan sonuç alabilirdik. Giren oyuncular hücum anlamında daha hareketliydiler ve bizi diri tuttular. Rakip kaleye yaklaştık ancak çevresinde daha doğru tercihler yapsak 2-2’yi bulma şansı geldi. Devamında son dakika bir gol yedik ve 3-1’lik bir mağlubiyet var. Üzgünüz.”
“SEZON BAŞI BU POZİSYONU KABUL EDERDİK”
“Kaybettiğimiz için ve tam olarak istediğimiz oyunu sahaya koyamadığımız için üzülüyoruz. İstek ve arzumuz var. Bazen bu tür maçlarda kırılma anları oluyor. Birinci gol sonrası ve ikinci yarının bir bölümünde kırıldık. Başımız dik. Şu an lider durumdayız. Belki sezon başında bu hafta üç puanla önde gireceksiniz deseler tabii ki bunu kabul ederdik ve isterdik. Daha yüksek puanlı avantajımız vardı. Bunu şu anda sürdüremiyoruz ama sonuç olarak üç puan öndeyiz. O yüzden oyuncularımın, camiamızın kafası dik olacak. Bir sonraki maça hazırlanacağız.”
“İLK DEFA DERBİ KAYBETTİK”
“Galatasaray bu süreçlerden her zaman kazanarak çıkmıştır. Bundan sonraki hedefimiz, amacımız kalan maçları kazanmak. bu oyunu ortaya koyacağız. Bugün bizim için bir kaza. Yaptığımız hatalar vardı. Galatasaray bu değil. 14 maçlık galibiyet serisi, kazandığımız galibiyetler bizi ümitlendiriyor. Bu sezon ilk defa derbi kaybettik. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz ama kafamızı kaldırıp şampiyonluğu almak için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Bu konuda taraftarımız hiç merak etmesin. Bu senenin şampiyonu bize yakışan eski oyunumuzu koyduğumuzda Galatasaray olacak.
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