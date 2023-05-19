19 Mayıs 2023 Cuma

Savunma Duvarı


Victor Nelsson ve Abdülkerim Bardakcı ikilisi, son 2 maçta girdikleri 48 ikili mücadelenin 44'ünü kazandı. 

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