10 Mayıs 2023 Çarşamba

GS Havayolları



Defans hattımız, Başakşehir karşısında çıktığı 30 hava topunun 30'unu da kazandı.

Sacha Boey: 9/9 Nelsson: 9/9 Abdülkerim: 9/9 Kazımcan: 3/3
Ortayı Yapan zaman:
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