Geçen hafta da söylediğim gibi maç maç devam ediyoruz. Artık yolun sonuna gelmeye başladık. Her seferinde kazanmamız lazım. Gollerden dolayı tabii ki mutluyum. Bir forvetin her zaman gol atması lazım.
Maç maç devam etmemiz gerekiyor. Cumartesi günü oynayacağımız maça odaklanacağız şimdi. Kazanmak zorundayız şampiyonluğu yakalamak için. Yılın başından beri söylüyorum aslında istediğimiz noktayız. Bunun için aynı şekilde devam etmemiz gerekiyor.
Çok memnunum performansımdan. Bu aslında takım çalışması sadece bana özel değil. 8-9 aydır birlikte çalışıyoruz. Yıl boyunca birbirimize alıştık. Benim de işim pozisyonları bitirmek. Elimden geldiğince her pozisyonu gole çevirmeye çalışıyorum.”
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