31 Mayıs 2023 Çarşamba

Mertens'in İlk Lig Şampiyonluğu


 Çok mutluyum. Lige başladık, şimdi şampiyon olarak bitiriyoruz. İnanılmaz mutlu hissediyorum. Bu maç benim için sezonun en unutulmaz maçı oldu.”

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