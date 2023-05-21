Okan Hocadan Açıklamalar

Defansif anlamda güçlü bir takımla oynadık. Rakibin kadrosuna baktığımızda defansif anlamda karşımızda güçlü bir takım vardı. Geçişi düşündüler, bunu denediler. Son iki maçta olduğu gibi bu maçta da buna izin vermedik. Üç maçımızı da gol yemeden tamamladık. Rakiplerimize verdiğimiz pozisyonlar neredeyse yok. Gol beklentisi son üç maçımıza baktığımızda çok düşük. Ciddiyetimizi, konsantrasyonumuzu ve takım savunmamızı nasıl yaptığımızı gösteriyor. Bugün 2-0’lık galibiyet oldu. Daha fazla üretebilirdik. Şutlarımızın az olduğu bir gündü. Oyunun tamamında bizim kontrolümüzde geçen bir karşılaşmaydı. Oyuncularımı tebrik etmek istiyorum.”
“Burada muhteşem taraftarımızla kenetlendiler. Maçtan önceki “Mayıslar bizim” sloganımızı sahada taraftarımızla birlikte gösterdiler. Önemli bir galibiyet aldık. Tek düşüncemiz deplasmandaki Ankaragücü maçı. Kazandığımız takdirde şampiyonluğu ilan ediyoruz. Ligin güçlü takımlarından biriyle oynayacağız. Buna en iyi şekilde hazırlanacağız. Bugünün mutluluğunu yaşıyoruz. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Galatasaray camiası bugün mutlu bir şekilde statta ayrılıyor. Yüzümüz gülüyor. İnşallah bunu önümüzdeki hafta şampiyonluk gülüşüyle birleştiririz.”
“TÜM OYUNCULARIMDAN MEMNUNUM”
“Son üç maça baktığımızda Icardi’nin skora inanılmaz katkısı var. Onun yanında Kerem’in de asistleriyle katkısı var. Bu sene zor bir sene. En iyimizi yakaladığımız anlarda lig arası, Dünya Kupası arası oldu. Bir felaket yaşadık. Çok fazla aranın olduğu, devamlılığı gösteremediğimiz yerler oldu. Icardi bize çok geç katıldı. İlk yarının ortalarına doğru oynamaya başladı. Maç sayısı azdı. Şu anda oyuncularımız birbirini daha iyi tanıyor. Ne yapacaklarını biliyorlar. Hücumda, savunmada, top rakipteyken bunu çok daha iyi şekilde yapıyoruz. Kerem de aynı şekilde. Güzel olan Icardi’nin de Kerem’e verdiği paslar. Bugün Icardi vurabileceği bir yerde Kerem’e çıkardı. Net bir gol pozisyonuydu. Rakip araya girdi. Bu, Icardi’nin kollektif bir oyun oynadığını çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Tüm oyuncularımdan memnunum. Başlayan, bitiren, oyunun devamında kullandığımız oyuncularımızdan çok memnunum. İnşallah bu birliktelik bize şampiyonluğu getirecek. Bir maçımız daha var.”
“İNŞALLAH TEKRAR ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ YAŞARIM”
“Çok heyecanlıyım. Her maç öncesi çok heyecanlıyız. Sona yaklaştıkça hiçbir takım için puan kaybı lüksü yok. Aynı stres var. Hep kazanmak zorundasınız. Bu yükleme sizi daha dinamik ve konsantre tutuyor. Ligin sonuna doğru puan kaybetmek, maç kaybetmek, beraberlik, bütün olasılıkları ortadan kaldıracağınız maçlar oluyor. Hazırlanırken bunları düşünüyorum ama bir yandan da takımıma çok güveniyorum. Oyunumuza, isteğimize, konsantrasyonumuza güveniyorum. Çok şükür maçlara tam kadro çıkıyoruz. Bu da bizim için önemli bir şey. Ceza sınırında olan oyuncularımızı oyun içinde kenara aldık. Devamında diğer oyuncularımızı aldık. Oyuncularıma, takımıma güvendikten sonra maçlara daha iyi hazırlanıyoruz. Sonuç olarak bu futbol. Futbolun içerisinde her şey var. Geçen hafta son 15 dakika içinde 10 kişi kaldık. Belki bambaşka bir maç olabilirdi. Orada da kendi karakterimizi ve kalitemizi ortaya koyduk. Hedefimiz son maç. Sondan sonra inşallah tekrar şampiyonluk sevinci yaşayan bir teknik direktör olurum.”
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