1 Mayıs 2023 Pazartesi

Büyük Golcü


Mauro Icardi’nin İnter döneminde

2015-2019 arası şöyle ; 27-16-26-29-17 gol Acayip bir seviye !
Ortayı Yapan zaman:
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