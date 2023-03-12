12 Mart 2023 Pazar

Buruk & İcardi


 Okan Buruk: "Mauro Icardi burada çok mutlu. Kendisini buraya ait hissediyor. İnşallah bizle birlikte devam eder. İnşallah şampiyon oluruz ve seneye de birlikte devam ederiz."

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