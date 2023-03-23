Menajer Gardi'den Zaniolo Transferi Perde Arkası

Zaniolo transferi nasıl gerçekleşti?
“Avrupa’da transfer kapanmıştı. Ona Galatasaray’ın kariyerini sürdürmesi için doğru yer olacağını söyledim. Hiç düşünmeden evet dedi”
Kiralama olasılığı derhal reddedildi, bize Nicolò'nun sadece doğrudan satılacağı söylendi. Galatasaray'ın başkan yardımcısına, oyuncuyu birkaç gün önce Bournemouth'tan aldıkları teklife kıyasla neredeyse yarı yarıya bir rakamla alabileceğimizi söyledim.. İşi hemen bitirdiler.''
'G.Saray'ın fiziksel ve teknik özelliklerine sahip bir oyuncuya ihtiyacı vardı. Bu operasyon, bir Türk kulübünün tarihindeki en önemli harcamayı, kolay olmayan, imkansızın sınırında, Romanların mevcudiyeti sayesinde olumlu bir şekilde çözülen bir operasyonu temsil ediyordu.''
Anlaşmanın herhangi bir arka planı var mı? ''Masada aynı hedefler için yarışan Fenerbahçe'nin resmi teklifi de vardı. Hem oyuncuya hem de Roma'ya daha çok para teklif edilmesine rağmen, Nicolò F.Bahçe'yi değil Galatasaray'ı seçti.'
Gardi : ''Galatasaray geçen Haziran ayında yönetimini değiştirdi, yeni başkanlar önce Türkiye'de sonra Avrupa'da yeni bir kazanma döngüsü başlatmak istiyor. Şu an için işler planlandığı gibi gidiyor, asla kolay olmasa bile..''
Yurt dışındaki Türkiye ligi algısı değişiyor mu? ''Türk futbolu her zaman önemlidir. Büyük yıldızlar her zaman Türkiye'ye geldiler, belki de şimdi geçmişten daha genç yaşta geliyorlar. Örneğin Icardi gibi bir yıldız, 28 yaşında PSG'den futbol olgunluğunun zirvesinde ayrılmıştı''
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