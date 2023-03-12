12 Mart 2023 Pazar

Rekor Geldi


 🦁Galatasaray, Süper Lig tarihinde üst üste 14 galibiyet alan ilk takım oldu.

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