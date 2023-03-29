29 Mart 2023 Çarşamba

Hak Edene Hak Ettiği Gibi


💥💥💥Erden Timur: "Icardi transferinde Fenerbahçe devreye girdi, Zaniolo'da da böyle oldu. Sonucunda biz aldık. Bunu söylemek zorunda olduğum için söylüyorum!

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