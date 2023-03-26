Zaniolo Röportajı

"Geleceği kimse bilemez ama ben Galatasaray'da kazanıp İtalya Milli Takımı'na dönmek istiyorum" Nicolo Zaniolo bugün La Gazzetta dello Sport'un manşetlerinde ve tam 3 sayfa röportajı var.
Haliç manzarasıyla hayal etmeyi sevdiğimiz gece İstanbul'unda, Nicolò Zaniolo'nun artık daha dingin ve rahatlamış bir ses tonu var, sanki G.Saray onu geçmişle en azından biraz yatıştırmış gibi. O halde tam buradan, yani adının her zaman anıldığı Serie A'dan başlayalım.
Zaniolo, 35 milyon €'luk serbest kalma bedelin var. Juventus ve Milan'ın sana kur yaptığı bir sır değil. Yakında geri gelebileceğini düşünmekte yanılıyor muyuz? Zaniolo: ''Hemen transfer piyasasıyla başlıyoruz öyle mi? (gülerek) Bak, kimse geleceği bilmiyor..'' +
Zaniolo : ''Türkiye'de 5 yıl kalacağımın garantisini veremeyeceğim aşikar ama burada olduğum sürece her zaman elimden gelenin en iyisini yapacağım. Burada şampiyon olmak, kupalar kazanmak istiyorum”
İstanbul nasıl? "Çok güzel. Futbolla gelişen bir şehir ama taraftarlar sizden video ve selfie isteseler bile her zaman nazik ve saygılılar. Stadyum i na nıl maz! Daha ateşli bir taraftarla hiç oynamadım! İlk golümü attığımda uçuyormuş gibi hissettim."
Deprem hakkında neler söyleyebilirsiniz? "Sadece yıkıcı olduğunu söylüyorum. Artık evleri olmadığı için arabalarında uyumak zorunda kalan insanlar var. Bir anlamda futbolun onları neşelendirmeye de yardımcı olduğunu keşfettim. Burada neşe gerçekten bir ihtiyaçtır..''
Galatasaray'ı Fenerbahçe'ye tercih ettiğiniz doğru mu? Fenerbahçe size daha fazlasını sunsa da?... "Doğru, ama Galatasaray benimle daha önce iletişime geçmişti ve ben çoktan söz vermiştim. Bizde söz paradan önce gelir".
Galatasaray'da amacın nedir? «Süper Ligi, Türkiye Kupası'nı kazanmak ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanmak. Her şeyi istiyoruz. Çok inançlı ve kararlıyız."
Türkiye'de futbolun yıldızlar için bir mezarlık olduğu söylenir? "Çok yanlış bir tanımlama bu.. Şans eseri İtalyanca da bilen mükemmel bir antrenör Okan Buruk ile büyük bir grubuz. Galatasaray Serie A'da oynasa Avrupa bölgesinde olurdu çünkü çok güçlü oyuncuları var.''
''Hücumdaki ortaklarımdan biri olan Icardi'nin her zaman dünyanın en iyi santraforlardan biri olduğunu söylüyorum."
G.Saray'ı kabul etmekte tereddüt ettiniz mi? "Hayır. Roma'da benimle birlikte olan Sergio Oliveira ile konuştum ve bana ortamın güzel, ligin de rekabetçi olduğunu söyledi. Sonra hocayı aradım. Mancini ve o da iyi olacağımı söyleyerek gitmemi tavsiye ettiler. Ve o haklıydı."
Neden şu an milli takımda değilsin? «Çünkü üç aydır yoktum. Koçun yardımcısı Salsano ile konuştum ve bana sakin olmamı,takip edildiğimi ve iyi olduğumda her şeyin kendiliğinden geleceğini söyledi. Milli takımı çok önemsiyorum, İtalya'yı temsil etmekten daha güzel bir şey yok"
Öte yandan, Romalılar sizi hain olarak etiketledi.? "Bu çok üzüldüğüm bir şey. Roma bana her şeyi verdi, Roma sayesinde kazandım ve milli takıma ilk çıkışımı yaptım, oğlum orada doğdu. Bu şekilde tanımlanmak kötü bir darbe oldu."
Sözleşmenizin uzatılmaması vedanıza etki etti mi? “Tutulmayan sözler hakkında saatlerce konuşabilirim. Bana bayrak adam olduğumu söylediler, ama her zaman sadece sermaye kazancı olarak görüldüm. İki yıl boyunca bana yeni sözleşmenin hazır olduğu söylendi.''
Geçen yılın Ocak ayında, kazandığımdan biraz daha fazlasına imza atabilirdim çünkü Roma'da iyiydim ve Finansal Fair Play ile ilgili sorunlar olduğunu biliyordum. Çok konuştuktan sonra sıkıldım. Vedalaşmamı düşününce, bence onlar da düşünmeli bunu.''
Ancak Romanların elinde kendilerine uygun gördükleri herhangi bir teklif yoktu? “Aslında sadece Bournemouth ve Galatasaray yoktu, İngilizleri kabul etmediğim için oyundan atıldım ve taraftarlar öfkesini benden çıkardı. Bazıları arabayla beni kovaladı, diğerleri evime geldi''
Ailem ve ben de kendimizi yalnız hissettiğimiz için korktuk. Kızgın insanlardı, konuşamazdınız. O günlerde cep telefonumu da kapattım çünkü kötü mesajlar da geldi.''
Roma'daki arkadaşlarından nasıl ayrıldın? “Neredeyse tümü beni hayal kırıklığına uğrattı. İsim vermeyeceğim ama kardeş gibi olduğumuzu söylediler ama selam bile vermediler. Belki ilerde bazıları benimle zorluk yaşayabilir, bende hiç yok. Bunu vicdan azabı çeken herkes bilir."
Mourinho ile nasıl bir ilişkiniz vardı? "O harika bir antrenör ve harika bir insan. Beni neredeyse her zaman oynamaya zorladı. Elbette, o yıldız oyuncuları yönetmeye alışkındı ve ben değildim. Bana tüm imkanları sundu.
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