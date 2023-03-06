6 Mart 2023 Pazartesi

İcardi & Mbappe


 Mauro Icardi: Tebrikler Mbappe. Hikayenin bir parçası olduğum için mutlu ve gururluyum!

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