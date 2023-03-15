15 Mart 2023 Çarşamba

Gol Makinesi


 Erling Haaland, bir Şampiyonlar Ligi maçında en çok gol atan 3. futbolcu oldu.

🇦🇷 Lionel Messi - 5 gol 🇧🇷 Luiz Adriano - 5 gol 🇳🇴 Erling Haaland - 5 gol
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