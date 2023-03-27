27 Mart 2023 Pazartesi

Karıncaezmez İcardi


 40 yıllık Galatasaraylı gibi. O taraftarı taraftar da onu çok sevdi.

Ortayı Yapan zaman:
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