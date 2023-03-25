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Mertens Farkı
Mertens’in Napoli'de neden bu kadar popüler olduğunu çok iyi anlıyorum. Kayseri'de kaybettiğimiz maçtan sonra herkesin moralleri bozuldu. Dries bunu anlamadı. Daha sezon başıydı, kalitemize güveniyordu ve 'Bu sonucun bizi aşağıya sürüklemesine izin vermemeliyiz' dedi. Çılgınca el hareketi yaparak etrafta dolaştı ve sırayla herkese şu anda gülmeleri gerektiğini söyledi. Bunun bir etkisi oldu, ruh hali hemen düzeldi. Orada bulunan hiç kimse, daha önce hiç böyle bir şey yaşamamıştı."
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