Okan Hocadan Açıklamalar

“İlk maç dolayısıyla oyunun ve takımın ritmi oturmamış olabilir. Daha hızlı oynayabilirdik. Rakibimiz tüm maç boyunca bekledi. 1-0’dan sonra da bekledi. Maç boyunca girdiğimiz pozisyonlar oldu. Golü bulduktan sonra ikinci golü atıp maçı daha erken şekilde bitirebilirdik. Neredeyse hiç pozisyon vermedik. Bizim için aslında rahat bir maç oldu. Son dakikalarda bir vuruş dışında kalemize gelen top olmadı. Kazandığımız için mutluyuz. Rakibimiz çok iyi savunma yapmaya çalıştı. 10 kişiyle beklediler. Hızlı hücum denediler. Buna çok fazla müsade etmedik. Bundan önceki maçlarda bu pozisyonlardan gol yediğimiz müsabakalar vardı. Defansif olarak iyi işler yaptık, hücumda daha iyi olabilirdik. Daha iyi olsak sonuç da yukarıya çıkabilirdi. Mertens’in sakatlığı vardı. Juan başladı ve o da sakatlandı. Yunus ile devam ettik. Sonra Milot’u oraya çektik ve Zaniolo’yu aldık. Rakibin ofansif bir sol beki girince Milot’u çizgiye çektik ve Zaniolo’yu merkeze aldık. Giren oyuncularımız da destek verdi ve güzel bir galibiyet oldu. Taraftarımızla burada birlikte olmayı özlemiştik. onlarla birlikte Galatasaray Spor Kulübü olarak burada rekora imza attık. Burada en büyük pay camiamızın. Sadece teknik ekip ve futbolcular değil buradaki bütün unsurların Galatasaray adına çok önemi var. Burada taraftarımızla birlikte müthiş başarılara imza atıyoruz. Bu galibiyetlerde onların çok büyük payı var.
“KENETLENME SAHAYA YANSIYOR”
Maç maç kazanmaya odaklıyız. Galatasaray’da hedefler her zaman rekorlar kırmak ve rekorlar kazanmak. Uygun bir şekilde maçlarımızı kazanmaya çalışıyoruz. 14 maçlık galibiyet bize nasip oldu. Burada önemli olan şampiyonluğa ulaşmamız. O yüzden bu rekordan sonrası önemli değil diyemeyiz. Sezon sonuna kadar bütün maçlarımızı kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Bundan sonraki maçlarda bugünkü performansın da üstüne çıkmamız gerekiyor. Rekor önemli. Bu, Galatasaray Spor Kulübü’nün kırdığı, Galatasaray’a ait bir rekor. Bunun altını çizmek gerekiyor. Benim dönemimde olduğu için bana nasip oldu. Bu sene kenetlenme var. Bu kenetlenme sahaya yansıyor ve dışarıda bu sinerjiyi hissediyoruz. Hedefimiz şampiyon olmak.
“FENERBAHÇE’NİN 9 PUAN ÖNÜNDEYİZ”
Fenerbahçe’nin bir maç fazla ile 9 puan önündeyiz. Bu farkı koruyup artırmak istiyoruz. Rakibimizin de iyi kadrosu var. Avrupa kupası maçında da çok iyi oynadıklarını net bir şekilde gördük. Fenerbahçe de bu işin içersinde. İki takım arasındaki yarışın daha net bir şekilde geçeceği görülüyor. Diğer takımlar biraz daha geride kaldı. Ligin sonuna kadar elimizden gelenin en fazlasını yapacağız. Ligde iyi takımlar var ve her maç zor oluyor. Burada kendi oyunumuzu daha net şekilde ortaya koyarsak daha çok rekorlar kırarız.
“ZANIOLO OYNAMAK VE KAZANMAK İSTİYOR”
Oyunun devamında fiziksel olarak eksiklikleri ortaya çıktı. Gol attı, oyunun içindeydi; ama uzun süreden sonra bir maç oynadık. Hazırlık maçı daha kolaydı. Lig için süreye ihtiyacı var. Milli takım arası onun için önemli bir çalışma ortamı. Milli takıma çağrılıp çağrılmayacağını bilmiyorum. O süreçte buraya katkı sağlayacak. Onun için hazırlık maçında ve burada attığı goller büyük moral oldu. Buna ihtiyacı var. Oynamak, kazanmak istiyor. Çok genç bir oyuncu. Milli takıma tekrar giderek orada başarılı olmak istiyor. Bunu da sevinçlerinde ve maç sonrasında net bir şekilde gördük. Taraftarla bütünleşmesi önemliydi. Zaniolo için mutluyum.
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