Okan Hocadan Açıklama

Azerbaycan halkına, Qarabağ kulübüne, buradaki bütün Azerbaycanlı vatandaşlarımıza, sponsorlara ve bu organizasyonu destekleyen bütün kurumlara teşekkür etmek istiyorum. Burada önemli olan gelip birliğimizi beraberliğimizi göstermek, depremzedeler için de bir gelir elde etmekti.”
“Bizim için zordu. Üç saatlik yoldan sonra gece geldik. Birçok oyuncumuz uzun süre almayan oyunculardı. Faydalı oldu. Yusuf ve Mathias devre arasında çıktı. Ufak sakatlıkları oldu. Genç oyuncular. Onlar için bu maçlar önemli. Maçın özetinde şunu gördük. Rakibimiz bizden daha fazla konsantreydi. İç sahada sanki bir Avrupa maçı oyunuyormuş gibilerdi. Bunu bir dostluk ve hazırlık maçı olarak gördük ve ilk yarıda konsantrasyonu sahaya veremedik. Zaman zaman sertliklerle iyi ve kaliteli bir maç oldu. Rakibimizi oyundan dolayı kutluyorum. Burada sonuç önemli değildi. Oyuncularımızın performansına ve bu maçtan neler kazandığına bakacağız. Bu kadar seyirci ile burada birlikte olmak çok güzeldi.”
“MAÇ KONDİSYONU İÇİN ÖNEMLİYDİ”
“Kaan son lig maçında oynamıştı. Bugün ayakta kalan oyuncularımızdan biriydi. Son maça göre 8-9 oyuncu değişikti. Milli takımda olan oyuncularımız var. Sakatlıktan çıkan Midtsjö’yü bugün ilk defa kullandık. Genel olarak baktığımızda oyuncularımız için iyi bir antrenman oldu ve maç kondisyonu için önemliydi. Zaniolo’nun buna çok ihtiyacı vardı. Bugün 70 dakika sahada kaldı. Maçtan istediğimizi aldık
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