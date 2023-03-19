19 Mart 2023 Pazar

İngiliz Anahtarı


 Milot Rashica...Sağ ön,forvet arkası,forvet oynuyor ve savunmaya katkı fazlasıyla var. Gelecek sezon ya bonservisi ile ya da kiralık olarak kadroda tutmalıyız.

Ortayı Yapan zaman:
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