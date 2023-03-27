27 Mart 2023 Pazartesi

Okan Formda Bir Dönemde


 Okan dün akşam resmen Muslera'yı aratmayan bir performans sergiledi. Skoru tutan ve takımı moral olarak destekleyen kurtarışları vardı.

Ortayı Yapan zaman:
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