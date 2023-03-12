12 Mart 2023 Pazar

Zaniolo & İcardi


 Zaniolo zaten bizim oyuncumuz. Icardi’nin de önümüzdeki sezon bizimle kalmasını isterim.

Ortayı Yapan zaman:
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