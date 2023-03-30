30 Mart 2023 Perşembe

Formu Zirvede


Savunmaya bu kadar yardım eden sağ ön oyuncusu bulmak kolay değil. Umarım bonservis konusunu çözeriz. Kendisi burada kalmak istiyor zaten.

Ortayı Yapan zaman:
Etiketler:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 