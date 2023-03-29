29 Mart 2023 Çarşamba

Zaniolo Gerçekleri


 Günlerdir Galatasaray Zaniolo’yu 15 değil 29,5 milyon Euro bedelle aldı diyen FB liler okusun detayları. 15 dışında en fazla 1-2 belki artar bu bonuslarla. siz , size atacağı golleri bekleyin.

Ortayı Yapan zaman:

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