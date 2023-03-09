9 Mart 2023 Perşembe

Kahn Füze Atmış


 Oliver Kahn, Arap sermayeli kulüplere taş değil kaya attı.

“Manchester City ve PSG bugüne kadar Şampiyonlar Ligi kazanamadı. Galip gelme kültürünü satın alamazsınız. Bu kültür sadece nesilden nesile aktarılır.”
Ortayı Yapan zaman:
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