Nicolo Golle Başladı

Türkiye’nin belki de en kötü döneminde geldim. Depremde hayatını kaybeden, evsiz kalan çok insan oldu. Maçı onlara hediye ediyoruz. Mutlu olamıyoruz bu maçla ilgili çünkü acımız çok yeni.
Babama söz vermiştim yarın da doğum günü. Ailem için bir hediye olmasını istedim bu golün. Hayat bazen üzücü ama biz devam etmek zorundayız. Forma numaram da attığım gol de Muhammed Emin için aslında. Ailesi için, burada kalanları için ve depremde hayatını kaybedenler için.
İlk önce Kasımpaşa’ya iltifat etmek istiyorum. Kasımpaşa iyi bir takım. İyi bir maç çıkardığımızı da düşünüyorum. Bu benim ilk maçım. Biraz daha kendimi geliştirmem gerekiyor. Kendimi geliştirdikçe daha iyi şeyler çıkaracağım.”
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder