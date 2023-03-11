Kaptandan Açıklama

“Kendi adıma ve arkadaşlarım adına depremde hayatını kaybedenlere başsağlığı diliyorum. Birçok tanıdığımızı, arkadaşlarımızı, ailelerimizi kaybettik. Başsağlığı dileyerek sözlerime başlamak istiyorum.”
Sakatlıktan dönüşüyle ilgili Nando, “Sakatlığım şanssızlıktı. Ara olması sayesinde, doktorumuzun büyük iş çıkarması sayesinde bu maçta oynayabildim. Kazanmak her zaman önemli. 14 maçlık galibiyet önemli fakat Galatasaray’ın her zaman en önde olması gerekiyor. Bugün de kazandık ve bu rekoru kırdık ve mutluyuz.” ifadelerini kullandı.
14 maçlık kazanma serisi hakkında kaptanımız, “Çok iyi durumdayız şu anda. Başkanımız ve yönetimimizin bunda çok büyük payı var. Arkadaşlarım ve hep birlikte bunu başarıyoruz. 11 yıldır buradayım. Şu anda çok mutlu anlar yaşıyoruz.”
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