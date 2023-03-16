16 Mart 2023 Perşembe

Pep Ve Prensleri


👔 Pep Guardiola'nın bir maçta 5 gol atan prensleri. ⚽⚽⚽⚽⚽ Lionel Messi x Leverkusen ⚽⚽⚽⚽⚽ Robert Lewandowski x Wolfsburg ⚽⚽⚽⚽⚽ Erling Haaland x Leipzig

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